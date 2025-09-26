Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 dự án quan trọng tại Hải Phòng 26/09/2025 20:45

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Chiều 26-9, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐT

Dự và phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hải Phòng là một trong những thành phố đi đầu đổi mới sáng tạo, tiên phong trong nhiều lĩnh vực, liên tục giữ nhịp tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ qua.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá 2 dự án ngày hôm nay được khởi công tại Hải Phòng là 2 dự án rất ý nghĩa.

Việc khởi công 2 dự án tiếp tục thể hiện tinh thần tiên phong của Hải Phòng, góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc; phát triển năng lượng xanh. Thủ tướng hoan nghênh Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai chủ trương của Đảng, thực hiện các dự án động lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và TP Hải Phòng, tập đoàn Vingroup bấm nút khởi công dự án. Ảnh: ĐT

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hải Phòng và các dự án. Đồng thời đề nghị Hải Phòng quan tâm, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Vingroup cần tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc, hiệu quả, nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác. Trong đó, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch dự kiến.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỉ đồng.

Phối cảnh Khu Công nghiệp Tân Trào.

Khu Công nghiệp Tân Trào được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.

Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup -Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỉ đồng.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỉ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỉ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW). Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Phối cảnh nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Khu Công nghiệp Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao, mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, một công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định. Sự cộng hưởng ấy tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững”.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, với sự phát triển của Khu Kinh tế phía Nam, mở đầu là 2 dự án quan trọng do Tập đoàn Vingroup đầu tư, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đầu mối giao thương chiến lược của khu vực và quốc tế.

Ông Châu đề nghị chính quyền 2 xã Kiến Hưng và Nghi Dương khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai đúng tiến độ.