Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển để phòng, chống bão số 10 27/09/2025 18:04

(PLO)- TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đều yêu cầu cấm biển từ chiều muộn ngày hôm nay để phòng, chống bão số 10.

Ngày 27-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hải Phòng đã có thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 10.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 17 giờ, ngày 27-9.

Hải Phòng thông báo cấm biển từ 17 giờ ngày 27-9 để phòng, chống bão số 10. Ảnh: NS

Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh; bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 27-9.

Cùng với đó, kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển, UBND các đặc khu tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 18 giờ ngày 27-9.

Tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn trước bão số 10 tại Quảng Ninh. Ảnh: NS

Có thể xem xét, cho phép các phương tiện đang ở ngoài khơi di chuyển về nơi neo đậu, tránh trú nhưng phải hoàn thành công việc này trước 21 giờ cùng ngày.

Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 10.