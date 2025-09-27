Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển để phòng, chống bão số 10

Ngày 27-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hải Phòng đã có thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 10.
Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 17 giờ, ngày 27-9.
Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh; bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 27-9.
Cùng với đó, kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
Đối với Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển, UBND các đặc khu tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 18 giờ ngày 27-9.
Có thể xem xét, cho phép các phương tiện đang ở ngoài khơi di chuyển về nơi neo đậu, tránh trú nhưng phải hoàn thành công việc này trước 21 giờ cùng ngày.
Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 10.
Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Hải Phòng, vào lúc 13 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30-35km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Từ gần sáng 28-9, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): gió 6-7, sau mạnh 8-9, giật 11; sóng 3,0–5,0m; biển động rất mạnh.