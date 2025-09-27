Bão số 10: Đà Nẵng bắt đầu sơ tán dân, lập Ban chỉ huy tiền phương 27/09/2025 17:01

(PLO)- Để ứng phó với bão số 10, Đà Nẵng đã bắt đầu sơ tán dân ở khu vực miền núi và lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó.

Trao đổi với PLO chiều 27-9, ông Bùi Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho hay, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự của xã đã triển khai toàn bộ quân số đến từng thôn để nắm tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo xã để cho chỉ đạo kịp thời.

Công tác kiểm tra đang tập trung ở những vị trí ngập úng, trũng thấp để khơi thông, đồng thời xem xét tình hình thực tế để quyết định sơ tán dân nếu cần thiết.

Lực lượng phòng thủ dân sự xã Hòa Vang triển khai khơi thông các điểm ngập úng. Ảnh: HV

Hiện nước mưa đã tràn vào một số nơi trũng thấp tại xã Hòa Vang, gây ngập cục bộ khoảng từ 10 – 15 cm.

Trên Quốc lộ 14G từ xã Sông Vàng xuống xã Hòa Vang, địa phương đang liên hệ với Công ty Quản lý cầu đường để phối hợp dọn dẹp, khơi thông đường.

“Mưa từng hồi thì không sao, nhưng mưa dồn dập kéo dài trên một tiếng thì phải sẵn sàng ứng phó ngay. Hiện chưa có vị trí nào phải cấm đường hoặc phải sơ tán dân”, ông Trung cho hay.

Dọn dẹp bùn đất trên tuyến Quốc lộ 14G nối xã Sông Vàng với xã Hòa Vang. Ảnh: HV

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, phường đã chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 theo phương án đã phê duyệt và các công điện của Chủ tịch UBND TP.

Lực lượng chức năng phường Hải Vân đang khẩn trương khoanh vùng, cảnh báo các điểm dễ sạt lở và tiến hành sơ tán dân. Cụ thể, tại ba thôn Tà Lang, Nam Yên và Phò Nam có khoảng 60 - 70 hộ dân phải sơ tán, hoàn thành trước 17 chiều nay (27-9).

Phường Hải Vân đã kêu gọi tất cả lao động trong rừng phải di chuyển ra ngoài trước 14 giờ chiều nay. Trên địa bàn phường hiện chưa có khu vực nào ngập lụt.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng từ vịnh Đà Nẵng lên bờ tránh bão. Ảnh: BP

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ huy tiền phương TP Đà Nẵng ứng phó với bão số 10 và mưa lớn do bão gây ra.

Trưởng ban là ông Hồ Kỳ Minh. Các Phó trưởng ban gồm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP (Phó Trưởng ban Thường trực), Giám đốc Sở NN&MT, Giám đốc Công an TP. Đại diện lãnh đạo các ngành liên quan là thành viên của Ban chỉ huy.

Ban chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ chỉ huy phòng chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do bão số 10 gây ra. Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ thành lập (nếu có).

Thời gian làm việc của Ban chỉ huy bắt đầu từ 16 giờ 30 ngày 27-9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.