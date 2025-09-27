Quảng Ngãi ra công điện khẩn ứng phó bão số 10 27/09/2025 10:49

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công điện khẩn, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp chủ động ứng phó bão số 10.

Ngày 27-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp chủ động ứng phó bão số 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Bualoi dự kiến đi vào Biển Đông trong đêm 26-9, mạnh lên thành bão số 10 với sức gió cấp 11-12, giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Từ chiều 26-9, vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 15, sóng biển cao 6-10 m, biển động dữ dội.

Quảng Ngãi phát đi công điện khẩn ứng phó bão số 10

Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với bão số 10.

Cụ thể, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, cấm ra khơi từ ngày 27-9; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn.

Sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở huyện đảo Lý Sơn, ven biển, vùng trũng thấp. Đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện, dự án ven sông, ven biển. Triển khai biện pháp bảo vệ học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau bão.

Yêu cầu các khu công nghiệp, doanh nghiệp chủ động phương án ứng phó, bảo vệ nhà máy, kho tàng, cơ sở sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lãnh đạo các địa phương, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng phó với bão số 10, đồng thời liên tục báo cáo tình hình về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh.

Có 57 lồng bè nuôi trồng thuộc đặc khu Lý Sơn, đang ở khu vực nuôi trồng cách bờ khoảng 500 mét; địa phương đã thông báo cho người dân và có kế hoạch di chuyển các bè vào bờ an toàn.

Theo Báo cáo nhanh số 01/BC-CQTT chiều ngày 26-9 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hiện số tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là 235 tàu với 3.263 lao động. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.