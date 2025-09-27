Bão số 10: Đà Nẵng mưa xối xả, các xã miền núi chạy đua ứng phó 27/09/2025 11:59

(PLO)- Ảnh hưởng của bão số 10 đang gây mưa rất lớn tại Đà Nẵng, các xã miền núi, biên giới khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Sáng 27-9, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho hay, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức họp quán triệt, triển khai công tác phòng chống bão số 10.

Lực lượng chức năng xã A Vương hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó bão số 10. Ảnh: AV

Hiện các thành viên ban chỉ huy đã về 16 thôn trên địa bàn xã A Vương để kiểm tra, hỗ trợ người dân, các đơn vị chằng chống nhà cửa, trụ sở và khẩn trương thu hoạch lúa (còn khoảng 25 ha).

Đối với thôn Aur nằm sâu trong rừng giáp với TP Huế, lãnh đạo xã A Vương đã liên hệ với trưởng thôn để quán triệt công tác chủ động phòng chống bão số 10. Tuyệt đối không để người dân vào rừng, ra sông suối. Đồng thời kiểm tra chằng chống điểm trường thôn, hai nhà guơl và 23 nhà/186 nhân khẩu trong thôn.

Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa tại xã A Vương. Ảnh: AV

Theo ông Briu Quân, hiện trên địa bàn xã A Vương có mưa lớn, ngắt quãng từng đợt. Riêng thôn Aur đang có mưa lớn liên tục.

Tại xã biên giới La Dêê, lãnh đạo xã cũng đã phân công lực lượng trực bão, thông báo các thôn triển khai các biện pháp phòng chống bão số 10.

Xã La Dêê đã thông báo cho Nhân dân không đi lại trên tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao. Các lực lượng chức năng sẵn sàng đưa người dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn nếu mưa lớn.

Xã La Dêê cảnh báo người dân không đi qua các tuyến đường, khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: LD

Theo ghi nhận, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện đang có mưa rất lớn. Khắp các xã, phường từ ven biển đến miền núi đều đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký Công điện của Chủ tịch UBND TP về việc chủ động ứng phó với bão số 10.

Theo đó, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan, nắm chắc diễn biến của bão; sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa.

Các địa phương chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ban chỉ huy Quân sự xã Bến Hiên kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: BH

Chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Sở Xây dựng Đà Nẵng được giao chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời khẩn trương hoàn thành việc chằng chống và cắt tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ trong mùa mưa bão 2025.

Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (29-9); rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong trường học.