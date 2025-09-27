Bộ Xây dựng yêu cầu lên phương án ứng phó với bão số 10 27/09/2025 10:16

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh thành yêu cầu khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 10.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão; rà soát, cập nhật kịch bản ứng phó, triển khai biện pháp phòng chống từ sớm, từ xa, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Cục Đường bộ được giao chỉ đạo các khu quản lý đường bộ phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng địa phương hoàn thiện phương án ứng trực, phân luồng, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu tại vị trí ngập, sạt lở, ngầm tràn; kịp thời cấm đường tại điểm nguy hiểm để bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, chuẩn bị vật tư, máy móc, thiết bị và nhân lực ở khu vực trọng điểm nhằm khắc phục nhanh sự cố, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ huyết mạch.

Bão số 6 vừa qua gây mưa lớn khiến một số tuyến đường ở Quảng Trị bị lũ dữ 'nuốt chửng'. Ảnh: N.DO

Ngành đường sắt chỉ đạo các đơn vị tuần tra, chốt gác tại cầu, đường yếu, đèo dốc, khu vực dễ lũ quét, sạt lở; chủ động dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi cần thiết.

Ngành hàng hải và đường thủy nắm chắc số lượng tàu thuyền trong khu vực chịu ảnh hưởng, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không và công ty bay dịch vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để điều chỉnh lịch bay phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động tiêu thoát nước, bố trí lực lượng và phương tiện ứng trực. Các đơn vị quản lý cây xanh trong đô thị phải kịp thời cắt, tỉa cây có nguy cơ gãy đổ, chuẩn bị nhân lực, máy móc xử lý cây ngã đổ, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ ngày 27-9, tâm bão số 10 ở khoảng 14,4 độ vĩ Bắc; 115,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Trong ba giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35 km/giờ.