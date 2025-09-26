Bão số 10 di chuyển nhanh, Đà Nẵng họp khẩn để ứng phó 26/09/2025 18:00

(PLO)- Bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh so với nhiều cơn bão khác, UBND TP Đà Nẵng đã họp khẩn để ứng phó.

Chiều 26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì họp trực tuyến ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì họp ứng phó với bão số 10. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, từ 19 giờ đêm qua (25-9) đến nay, nhiều địa phương đã xuất hiện mưa lớn như: Xã Tam Mỹ (83,6 mm), xã Bà Nà (76,6 mm), xã Tiên Phước (74 mm), xã Hiệp Đức (69,4 mm)…

Hầu hết các địa phương còn lại có mưa vừa và mưa nhỏ. Mực nước trên các sông đều ở mức thấp, dưới Báo động I.

Tính đến 9 giờ ngày 26-9, tổng số tàu cá của Đà Nẵng đang hoạt động trên biển là 497 tàu/5.098 lao động. Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi, liên lạc với chủ các phương tiện kêu gọi tránh trú bão và đã liên lạc được với tất cả các tàu.

Theo cập nhật tại cuộc họp, hiện vẫn còn tám xã, phường chưa phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, gồm các xã, phường: An Hải, Liên Chiểu, Tam Anh, Thạnh Mỹ, Nam Giang, Sông Vàng, Hùng Sơn, Tân Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu tám xã, phường nói trên chậm nhất trước 11 giờ ngày 27-9 phải ký Phương án phòng chống thiên tai gửi về Sở NN&MT.

“Xã nào không ký ban hành thì chịu trách nhiệm trước UBND TP. Có việc gì xảy ra thì những người đứng đầu từ Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch xã phụ trách phòng chống lụt bão phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật và Nhân dân”, ông Hưng nhấn mạnh.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 10.

Theo ông Hưng, công tác phòng chống bão số 10 không thể chủ quan, bão vẫn có thể đổi hướng di chuyển. Dù bão số 10 di chuyển đúng hướng như dự báo thì vẫn ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ít nhất là gió lớn ở biển và ven biển, mưa lớn trên địa bàn TP.

Ông Hưng yêu cầu tất cả các ngành, địa phương theo phương án phòng chống thiên tai đã ký, nắm chắc nhiệm vụ của mình để triển khai cụ thể, quyết liệt, kết nối thông tin thường xuyên. Đặc biệt là thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Về tàu thuyền trên biển, ông Hưng giao bộ đội biên phòng chủ trì trong việc thông tin liên lạc, nắm chắc tình hình và không để bất cứ tàu thuyền nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão. Đồng thời nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu ở những khu vực không cho phép.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học… được giao triển khai chằng chống công sở đảm bảo an toàn. Cơ quan công sở nào không thực hiện các phương án chằng chống, khi có thiệt hại trong bão sẽ phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng vì sự chủ quan của mình.