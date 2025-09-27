Chùm ảnh: Quân dân Quảng Trị tranh thủ từng giờ để ứng phó với bão số 10 27/09/2025 12:55

(PLO)- Tranh thủ từng giờ, quân và dân Quảng Trị đang khẩn trương ứng phó với bão số 10 dự kiến sẽ đổ bộ vào tối mai 28-9.

Trong sáng 27-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10, cơn bão được dự báo đi rất nhanh và đổ bộ vào khu vực từ Nghệ An - Quảng Trị trong tối mai.

Là địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai công tác phòng chống bão.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương để rà soát, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác bảo đảm an toàn cho kho tàng, doanh trại và các trang bị kỹ thuật cũng được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Song song đó, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện giúp người dân trên địa bàn thu hoạch lúa, hoa màu để chạy bão. Quán triệt phương châm "4 tại chỗ", các đơn vị đã chủ động kiểm tra, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng về mọi mặt để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Từ sáng sớm, các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trong việc đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu﻿ nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời rà soát những địa điểm xung yếu để có phương án hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Văn Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt﻿, cho biết đơn vị phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, di dời dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tất cả công tác ứng phó với bão được đơn vị triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại của nhân dân.

30 Dân quân xã Vĩnh Hoàng, thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

﻿ ﻿ Cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Quảng Ninh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chuẩn bị các trang thiết bị phòng chống bão số 10.

Cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh hỗ trợ người dân, trường học phòng chống bão﻿.

Các chiến sĩ hỗ trợ chằng chống nhà cửa, mái tôn, giảm thiệt hại khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Đồng Lê chuẩn bị ứng phó bão số 10.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng đặc khu Cồn Cỏ hỗ trợ người dân đưa thuyền lên đảo.