Bản tin trưa 27-9: TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ bị ảnh hưởng bão số 10 ra sao?; Sát hại 3 người do mâu thuẫn tình ái

Theo Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, lúc 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.
"Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Bão có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển"- đánh giá từ Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ về bão số 10.