Bản tin trưa 27-9: TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ bị ảnh hưởng bão số 10 ra sao?; Sát hại 3 người do mâu thuẫn tình ái 27/09/2025 12:00

(PLO)- TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 ra sao?; Sát hại vợ và 2 người đàn ông do mâu thuẫn tình ái; Đập ly bia vào đầu bạn nhậu rồi bỏ trốn sang Campuchia, thanh niên bị bắt khi về nước; Để phạm nhân đục tường bỏ trốn, 2 cán bộ lãnh án; Cựu Phó giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Bạc Liêu Dương Tấn Thiện lãnh 11 năm tù….

Theo Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, lúc 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

"Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Bão có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển"- đánh giá từ Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ về bão số 10.