TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 ra sao? 27/09/2025 08:34

(PLO)- Trong hai ngày tới tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, lúc 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Cơn bão số 10 ảnh hưởng đến thời tiết nhiều nơi. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc Gia

"Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Bão có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển"- đánh giá từ Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ.

Về tác động, dự kiến cơn bão số 9 tác động mạnh mẽ ở cả trên đất liền và trên biển.

Cụ thể trên khu vực đất liền: Thời tiết tại Nam bộ từ 24 đến 72 giờ tới có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Ban ngày có lúc giảm mây, hửng nắng.

Riêng tại TP.HCM, trong hai ngày tới có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông khả năng có gió giật mạnh và lốc xoáy.

Từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12. Với sức gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng, giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Khu vực trên biển đài Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ dự báo như sau:

Tại Vùng biển Nam Bộ và TP.HCM, từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng biển

Lâm Đồng cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2.0-4.0 m, biển động. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1.0-2.0 m, biển có lúc động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0 m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0 m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1,0-2,0 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2,0 m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28-9.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng"- Cảnh báo từ Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ.