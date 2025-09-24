Dự báo thời tiết ngày 24-9: Bắc Bộ có mưa rào, giông rải rác 24/09/2025 08:39

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 24-9, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang ban đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm 23-9 đến đêm 24-9 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 25-9 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Cao nguyên Trung Bộ và miền đông Nam Bộ từ đêm 23 đến 24- 9 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.