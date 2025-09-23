Video Tin Tức

Thời tiết ngày 23-9: Bắc Bộ ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào

(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 23-9, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 23-9: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng. Một số khu vực miền núi có mưa rào và dông, có nơi mưa to.

