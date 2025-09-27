Hải Phòng: Khởi công giai đoạn 1 dự án nhà lưu trú hơn 2000 tỉ đồng cho công nhân 27/09/2025 18:06

(PLO)- Dự án nhà lưu trú cho công nhân Laguna Heyner được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách, tạo điều kiện sống an toàn, ổn định và tiện nghi cho công nhân trong Khu công nghiệp An Phát 1.

Chiều 27-9, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nhấn mạnh dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) là công trình đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là một trong những công trình đầu tiên hiện thực hóa nội dung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất là hoàn thành 32.900 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công Dự án nhà lưu trú cho công nhân Laguna Heyner giai đoạn 1. Ảnh: NS

Ông Quân yêu cầu dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách, tạo điều kiện sống an toàn, ổn định và tiện nghi cho công nhân, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo các nhà thầu thi công tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành dự án đúng, thậm chí vượt tiến độ đã đề ra.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút khởi công Dự án nhà lưu trú cho công nhân Laguna Heyner. Ảnh: NS

Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal làm chủ đầu tư, được đầu tư xây dựng với mục tiêu xây dựng nhà lưu trú công nhân nhằm phục vụ về nhu cầu nhà cư trú của người lao động làm việc trong khu công nghiệp An Phát 1 và đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Biel Crystal.

Dự án được xây dựng tại lô đất dịch vụ, Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, TP Hải Phòng. Diện tích xây dựng 31.601 m2, trong đó giai đoạn 1 là 13.325 m2. Tổng mức đầu tư là 2.215,2 tỉ đồng từ nguồn vốn góp của doanh nghiệp và vốn huy động khác. Giai đoạn 1 là 701 tỉ đồng.

Phối cảnh Dự án nhà lưu trú cho công nhân Laguna Heyner

Quy mô dự án xây dựng 5 tòa ký túc xá 20 tầng, khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu nhà cư trú của người lao động làm việc trong khu công nghiệp An Phát 1. Thời gian thực hiện trong 3 năm.

Khi hoàn thành, toàn bộ dự án sẽ cung cấp khoảng 4.360 căn nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 18.880 người.