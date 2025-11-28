Đầm Đề Gi sẽ có siêu dự án đô thị, du lịch cao cấp 28/11/2025 12:58

(PLO)- Tỉnh Gia Lai vừa trao chứng nhận đầu tư 3 dự án khu đô thị và du lịch cao cấp tại đầm Đề Gi, vốn đầu tư hơn 8.500 tỉ đồng.

Ngày 28-11, UBND tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ba dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty Cổ phần Arque Degi.

Các dự án gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu số 16.1, xã Đề Gi, quy mô 225 ha; tổng vốn đầu tư trên 2.277 tỉ đồng).

Dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu số 16.2, xã An Lương 187 ha; tổng vốn đầu tư trên 2.695 tỉ đồng).

Dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu số 16.3, xã An Lương, 160 ha; tổng vốn đầu tư trên 3.581,9 tỉ đồng).

Theo các dự án này, khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi tại đầm Đề Gi sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các chức năng phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị chất lượng cao; góp phần thúc đẩy phát triển ngành bất động sản cao cấp và dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng của địa phương.

Đồng thời, mở ra hướng phát triển đột phá, nhằm đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định dự án sẽ biến khu vực ven biển Đề Gi, An Lương thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, tạo hiệu ứng dây chuyền, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao tổng thể khả năng cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị nhà đầu tư cần tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác với tỉnh Gia Lai; triển khai dự án chất lượng, hiện đại, đảm bảo yếu tố môi trường và phát triển bền vững cho địa phương.

Tiếp tục phát huy năng lực quốc tế, đảm bảo dự án được triển khai với chất lượng cao nhất, công nghệ hiện đại nhất, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định về môi trường, xây dựng và an ninh, trật tự xã hội, để dự án thực sự là biểu tượng của sự hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ, Monaco, Panama thành công.

Dịp này, Công ty Cổ phần Arque Degi đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả đợt bão lũ nghiêm trọng vừa qua.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Blooming Sky cho dự án khu văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiên.

Phía Công ty TNHH Blooming Sky có các ông: Lee Soo Man - đồng Chủ tịch HĐQT Công ty; Jang Chin Hyuk - đồng Chủ tịch HĐQT Công ty; Kweon Hyeog Tai - Tổng Giám đốc Công ty; Seo Hyung Jun - Tổng Giám đốc Công ty; Park Hang Seo - cựu HLV Trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam, đối tác Công ty...

Dự án có tổng quy mô hơn 308 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.599 tỉ đồng.

Dịp này, công ty hỗ trợ tỉnh Gia Lai 2 tỉ đồng giúp địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.