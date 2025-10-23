Gia Lai đề nghị VNPT phủ sóng 5G rộng khắp toàn tỉnh 23/10/2025 15:06

Ngày 23-10, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.

UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số.

Theo nội dung thỏa thuận, VNPT sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh Gia Lai trong xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên các trụ cột: Hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Qua đó, hỗ trợ tỉnh Gia Lai phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, hệ thống điều hành thông minh; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, doanh nghiệp và người dân.

Tập trung tư vấn, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; hỗ trợ vận hành các hệ thống đô thị thông minh cấp xã.

Triển khai các giải pháp y tế thông minh, giáo dục thông minh, công dân số. Đào tạo trực tuyến và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai chương trình “bình dân học vụ số”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao năng lực của VNPT trong thúc đẩy phát triển ba trụ cột chuyển đổi số: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, cam kết luôn tạo điều kiện tốt nhất để VNPT thực hiện khảo sát, phân tích hiện trạng để tư vấn các ngành, địa phương trong phạm vi các lĩnh vực hợp tác.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị VNPT nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phủ sóng 5G rộng khắp toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị VNPT nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phủ sóng 5G rộng khắp toàn tỉnh, thông tin liên lạc thông suốt, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh quốc phòng; duy trì các trạm phát sóng dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.

Hỗ trợ địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và giải quyết các vấn đề đặt ra của tỉnh, đặc biệt trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.