Gia Lai: Hỗ trợ 10 tỉ đồng, cử 62 y, bác sĩ ra hỗ trợ đồng bào vùng lũ 10/10/2025 09:52

(PLO)- Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10 tỉ đồng cho bốn tỉnh phía Bắc và cử đoàn 62 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ y tế cho bà con vùng lũ bị ảnh hưởng bão số 11.

Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ y tế cho các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho đoàn công tác trong lễ xuất quân. Ảnh: TL.

Đoàn công tác gồm 62 viên chức là các y, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế tham gia hỗ trợ tại hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng của đội ngũ y, bác sĩ, thể hiện sâu sắc tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị đoàn công tác nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc Gia Lai tận tâm, tận tụy trong lòng người dân tỉnh bạn.

Quá trình công tác, đoàn phải thận trọng, lường trước được những nguy hiểm, tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai động viên đội ngũ y, bác sĩ trước lúc lên đường công tác.

Đoàn công tác lần này sẽ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để triển khai các hoạt động thiết yếu sau bão, bao gồm: vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, cấp phát thuốc và truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người dân… nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Ngoài nhân lực, đoàn mang theo 600kg Chloramin B và 4.000 túi thuốc hỗ trợ cho hộ gia đình do Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidifar) tài trợ.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ làm việc tại Thái Nguyên và Cao Bằng từ ngày 11 đến 17-10.