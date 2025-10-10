Bộ Công an ra Công điện tập trung khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11 10/10/2025 07:58

(PLO)- Công điện của Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng, giám đốc công an các tỉnh thực hiện tốt các chỉ đạo của trung ương, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11.

Ngày 9-10-2025, Bộ Công an có Công điện số 28/CĐ-BCA-V01 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11.

Công điện gửi: Thủ trưởng các đơn vị: Cục An ninh nội địa; Cục An ninh kinh tế; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Công điện nêu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư tại cuộc họp sáng ngày 9-10-2025 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11.

2. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn: (1) Huy động lực lượng hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; (2) Khắc phục lại toàn bộ hệ thống viễn thông xuyên suốt cho đến thôn, bản, làng, xã, hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa để duy trì thông tin; (3) Tìm kiếm người còn mất tích, cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt, bị cô lập và cứu chữa người bị thương, người đau ốm; (4) Rà soát thông tin người yếu thế (người già, phụ nữ, trẻ em) để kịp thời hỗ trợ di dời khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng người dân; (5) Tiếp cận những khu vực bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng, thuốc men, quần áo, chăn, màn để có thể sử dụng ngay; (6) Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục và hỗ trợ chỗ ở tạm, sửa chữa, xây nhà cho người dân; (7) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn, lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương.

3. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Tổng công ty Viễn thông Mobifone hiệp đồng chặt chẽ với Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức sửa chữa, khôi phục sóng liên lạc trên diện rộng của hệ lực lượng bảo đảm hoạt động ngay từ thời điểm này; Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và Công an các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp thiệt hại của lực lượng Công an nhân dân để đề xuất lãnh đạo Bộ hỗ trợ khắc phục kịp thời; Cục Trang bị và kho vận tham mưu lãnh đạo Bộ đề xuất tiếp nhận, cấp phát hàng dự trữ quốc gia (khi có yêu cầu); rà soát tính phù hợp của phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

4. Thường xuyên cập nhật báo cáo, tình hình công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ (SĐT: 0692299150, 0931706789, 0979087633).