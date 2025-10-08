Mưa lũ sau bão số 11 khiến 13 người chết và mất tích, gần 17.000 ngôi nhà bị ngập 08/10/2025 22:18

(PLO)- Sau khi bão số 11 suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục hứng đợt lũ đặc biệt lớn trên các sông, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cập nhật đến 17 giờ ngày 8-10, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Thiệt hại nặng nề

Trong đó, Thái Nguyên 4 người chết, 2 người mất tích do bị lũ cuốn; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 2 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do sét đánh.

Về nhà ở, 16.918 nhà bị ngập; 1.608 nhà bị cô lập và 710 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng. Ngoài ra, trên 22.579 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 1.038 con gia súc, 217.235 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cùng với đó, 66 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng phải dừng chạy; nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.

Đáng chú ý, đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh khiến 803 hộ dân phải di dời, sơ tán đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.

Mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Lũ vượt đỉnh lịch sử trên sông Cầu và sông Thương

Cũng theo báo cáo, từ 19 giờ ngày 7-10 đến 16 giờ ngày 8-10, nhiều khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến 30-50 mm, cục bộ trên 90 mm. Một số trạm ghi nhận mưa rất to như Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 107 mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125 mm, Phú Xuyên (Hà Nội) 84 mm. Hiện mưa tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn đã giảm.

Trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên), mực nước đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng 8-10 là 29,90 m, vượt lũ lịch sử 1,09 m. Trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), đỉnh lũ đạt 24,31 m, cao hơn lịch sử 1,77 m, hiện đang xuống chậm.

Tại Cầu Sơn (Bắc Ninh), mực nước đạt 18,13 m (trên báo động 3 là 2,13 m); tại Phủ Lạng Thương 7,46 m (trên báo động 3 là 1,16 m), vẫn tiếp tục lên.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương và sông Cầu tại Đáp Cầu còn lên, có khả năng đạt đỉnh vào sáng 9-10.