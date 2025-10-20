Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn các biện pháp ứng phó bão số 12 20/10/2025 17:48

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu quản lý chặt các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh bão số 12.

Ngày 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 12 ( Fengshen) trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Tuấn Anh có công điện ứng phó với bão số 12. Ảnh: LK

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở NN&MT, VH-TT&DL, Xây dựng, Công thương, Y tế; Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và lãnh đạo các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 12.

Cụ thể, khu vực trên biển và ven bờ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động trên biển, khu neo đậu tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động trên biển, khu neo đậu tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, dự báo mưa, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất khi có yêu cầu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão, mưa lớn diện rộng có khả năng gây lũ, ngập lụt...