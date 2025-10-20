Bão số 12: Đà Nẵng đề nghị người dân tích trữ lương thực đủ cho 3 ngày 20/10/2025 16:48

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các phường, xã đề nghị người dân tích trữ đủ lương thực cho 3 ngày, trước khi bão số 12 đổ bộ.

Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến tới các xã, phường nhằm chuẩn bị ứng phó với bão số 12 và mưa lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì hội nghị. Ảnh: CỔNG TTĐT ĐÀ NẴNG

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), từ chiều tối và đêm nay (20-10), gió trên vùng biển Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ chiều tối và đêm 22 đến 27-10, trên địa bàn Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài; cục bộ có điểm mưa rất lớn.

Các sông trên địa bàn TP có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Nam Hưng đề nghị các xã, phường chủ động mọi phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo đó, tập trung bố trí phương tiện, phân công lực lượng túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao. Ngành giáo dục theo dõi sát thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học.

Sở Xây dựng Đà Nẵng được giao rà soát, đánh dấu các điểm mực nước ngập để tập trung theo dõi, có phương án xử lý. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở để người dân chủ động phương án di dời tài sản.

Dự báo đường đi của bão số 12.

Ông Hưng cũng thống nhất phương án Sở Xây dựng đề xuất, là vận động người dân khu vực đô thị dỡ bỏ các vật dụng đậy nắp cống thoát nước để đẩy nhanh khả năng thoát nước.

Theo ông Hưng, qua dự báo của các cơ quan chuyên môn, đợt mưa lớn diện rộng sắp tới, khả năng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập cục bộ trên diện rộng.

Do đó, các xã, phường phải kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương. Đẩy mạnh thông tin về đợt mưa lớn này đến từng khu dân cư, từng hộ dân, có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn.

Về thông tin các tổ chức thiện nguyện đang huy động khoảng 300 xuồng nhỏ để phục vụ công tác di chuyển vùng ngập lụt, ông Hưng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TP chỉ huy toàn diện lực lượng và phương tiện.

“Bên cạnh chủ động ứng phó, các địa phương lưu ý thông tin cho người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày. Tất cả phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng trước 17 giờ ngày 22-10”, ông Hưng nhấn mạnh.