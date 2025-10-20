Bão số 12 giật cấp 13, Bộ Xây dựng yêu cầu lên kịch bản đảm bảo an toàn 20/10/2025 12:41

(PLO)- Ngành đường sắt được yêu cầu kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn chạy tàu trong bão số 12.

Trưa 20-10, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành, đặc biệt là ngành đường sắt, khẩn trương xây dựng và triển khai kịch bản ứng phó với bão số 12.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các công ty cổ phần đường sắt được giao tổ chức kiểm tra toàn bộ các công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn do mưa lũ; kịp thời gia cố, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Các đơn vị trên cũng phải thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại cầu, hầm, các đoạn đường yếu, dễ ngập nước, khu vực hay xảy ra lũ quét, sạt lở, đèo dốc, khu vực hạ lưu đê, đập, hồ chứa… nhằm đảm bảo thông tin thông suốt và an toàn vận hành.

Bộ Xây dựng yêu cầu ngành đường sắt chủ động bố trí vật tư, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người, thiết bị, công trình.

Bão số 12 được dự báo sẽ gây mưa lớn.

Khi xảy ra thiên tai, ngành đường sắt cần điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, giảm số lượng chuyến qua khu vực bị ảnh hưởng hoặc dừng đỗ kịp thời; đồng thời xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men phục vụ hành khách khi phải ngừng tàu do mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 20-10, tâm bão số 12 ở khoảng 18,1 độ vĩ Bắc, 116,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11; vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng mưa lớn diện rộng, cục bộ mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng, đô thị.

Các địa phương cần vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, chủ động phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 hoặc vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.