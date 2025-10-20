Bão số 12 di chuyển nhanh, hướng vào Trung Trung Bộ 20/10/2025 07:05

(PLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, từ ngày 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn.

Sáng sớm 20-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ, bão số 12 (tên quốc tế Fengshen, nghĩa là thần gió) đang ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông.

Với vị trí này, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên. Khoảng 4 giờ sáng mai, cường độ bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 15,50N-20,50N; 111,00E-119,00E.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12.

Sau khi vào đến vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, do tương tác với không khí lạnh, bão số 12 có dấu hiệu suy yếu và đổi sang hướng Tây Nam, tốc độ di chuyển chậm lại còn 10km/giờ, hướng vào vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ.

Khoảng 4 giờ ngày 23-10, bão giảm cường độ còn cấp 8, giật cấp 10 khi vào đến vùng biển của các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi.

Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, đi vào đất liền, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.