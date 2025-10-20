Bão số 12 sẽ đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, lượng mưa rất lớn 500–700 mm 20/10/2025 16:26

(PLO)- Theo kịch bản hiện nay, nhiều khả năng bão số 12 sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23-10.

Chiều 20-10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đã cập nhập một số thông tin về diễn biến mới nhất của bão số 12, đặc biệt là tương tác giữa bão với không khí lạnh, tác động mưa, gió đối với khu vực đất liền Trung Bộ những ngày tới.

Dự báo, bão số 12 sẽ đổ bộ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Ông Lâm cho biết từ chiều qua, bão Fengshen đã đi vào khu vực Biển Đông trở thành cơn bão số 12 năm 2025. Khi mới vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển khá nhanh với tốc độ khoảng 25 km/h.

Tuy nhiên, đến hiện tại, bão bắt đầu có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 115,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Tốc độ di chuyển hiện khoảng 20 km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, thông tin về diễn biến mới nhất của bão số 12.

"Bão đang có xu hướng mạnh lên. Hiện tại cường độ bão ở mức cấp 10–11, giật cấp 13 và dự báo trong 24 giờ tới có thể mạnh lên cấp 11–12, giật cấp 13", ông Lâm cho biết thêm.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo từ ngày 22-10 trở đi, khi tiến gần vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ bắt đầu chuyển hướng Tây Nam do tương tác với khối không khí lạnh đã tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dưới tác động của không khí lạnh, bão có xu hướng giảm dần tốc độ di chuyển và suy yếu từ ngày 22-10 trở đi, sau đó tiếp tục dịch chuyển theo hướng Tây Nam.

"Theo kịch bản hiện nay, nhiều khả năng bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Dự báo tâm bão có thể đi vào đất liền trong ngày 23-10. Khi đổ bộ, sức gió giảm còn khoảng cấp 6, giật cấp 8. Tuy nhiên lưu ý là trên biển, thời điểm mạnh nhất bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13", ông Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Gió không quá mạnh nhưng gây mưa rất lớn

Tiếp tục phân tích dự báo về ảnh hưởng của bão số 12 tới đất liền Trung Bộ, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh là yếu tố gây nguy hiểm nhất trong đợt này.

Theo đó, gió trên đất liền không quá mạnh nhưng mưa rất lớn. Ngày 23-10 sẽ là thời điểm mưa lớn nhất do bão kết hợp với không khí lạnh và địa hình dãy Trường Sơn gây hiệu ứng cộng hưởng.

Dự báo, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị và phía Nam tỉnh Quảng Ngãi có mưa 200–400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực trọng tâm mưa lớn nhất từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng dự báo mưa 500–700 mm, có nơi trên 900 mm trong các ngày từ ngày 22 đến 26-10.



Riêng ngày 23-10, ngày bão đổ bộ đất liền, có nơi mưa trên 100 mm, thậm chí trên 300 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại đô thị, vùng trũng thấp.

"Đây là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất ở thời điểm hiện tại", ông Lâm nhận định.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 12.

Mưa lớn khả năng kéo dài ngay cả sau khi bão đã tan do tác động của gió mùa Đông Bắc và nhiễu động sau bão. Từ ngày 24-10 đến hết tháng 10, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa trên 100 mm/ngày là hoàn toàn có thể xảy ra.

Lũ lớn dự báo xuất hiện trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhiều sông lên mức báo động 2–3; một số sông nhỏ vượt báo động 3. Nguy cơ ngập sâu trên diện rộng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lũ ở mức cấp 3.

Đối với Bắc Bộ, không khí lạnh ảnh hưởng từ ngày 19-10 gây trời lạnh nhưng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão. Tuy nhiên, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng chính với nguy cơ mưa rất lớn, lũ lớn và lũ quét.

Theo ông Lâm, đây mới chỉ là đợt mưa lớn đầu tiên của Trung Bộ trong mùa mưa năm nay. Trong tháng 11, khả năng còn nhiều đợt mưa lớn nữa do các hình thế kết hợp giữa bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh.

"Chúng tôi đề nghị các địa phương Trung Bộ chủ động rà soát phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là sơ tán dân vùng xung yếu, kiểm tra an toàn hồ đập, khu vực ven sông suối, sườn dốc dễ sạt lở; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc trong cuối tháng 10 và tháng 11", ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, khuyến cáo.