Chính phủ đề xuất kế hoạch 2026: Tăng trưởng GDP từ 10%, cắt giảm 50% thời gian tuân thủ thủ tục hành chính 20/10/2025 10:43

(PLO)- Trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trong năm 2026 và cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo đột phá về thể chế, môi trường đầu tư.

Sáng 20-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đánh giá chung, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 là rất đáng trân trọng, tự hào; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực.

“Đặc biệt là chúng ta đã giữ được ‘trong ấm, ngoài êm’, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao”- Thủ tướng nói.

Chính phủ đang rà soát, đề xuất xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng

Điểm lại những kết quả nổi bật, người đứng đầu Chính phủ cho hay trong bối cảnh “nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi”, chúng ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu KTXH chủ yếu, xấp xỉ đạt 2 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KTXH.

Cụ thể, Việt Nam đã kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19 với tinh thần “Xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao…

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỉ đồng. Ảnh: QH

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 9,6 triệu tỉ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước, vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỉ đồng; trong khi chúng ta miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí... khoảng 1,1 triệu tỉ đồng.

“Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển”- Thủ tướng nói, đồng thời cho biết công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm; nhiều “điểm nghẽn” được kịp thời tháo gỡ.

Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá về đường lối, thể chế, chính sách; trình Quốc hội thông qua trên 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành 820 nghị định, nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 4,3 nghìn quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó, tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675 nghìn tỉ đồng.

Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỉ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha, theo Thủ tướng.

Một kết quả nổi bật khác được Thủ tướng đề cập là các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 5 năm 4 tháng với trên 334 nghìn căn nhà; triển khai xây dựng 633 nghìn căn nhà ở xã hội, đang phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn trong năm 2025.

Đặc biệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỉ đồng/năm.

“Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại báo cáo gửi tới Quốc hội, Chính phủ cho hay chính quyền 2 cấp còn 34 tỉnh, thành phố (giảm 29 cấp tỉnh); còn 3.321 xã, phường, đặc khu (giảm 6.714 cấp xã, gần 66,9%). Đã có 142.746 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 105.056 người (tỷ lệ 73,6%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi gần 425 nghìn tỉ đồng và 2,2 nghìn ha đất. Xử lý nghiêm và thu hồi tiền, tài sản từ các vụ án tham nhũng, kinh tế gần 13,6 nghìn tỉ đồng, 520 nghìn USD; kê biên tài sản giá trị gần 438 nghìn tỉ đồng.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cắt ngay 10% chi thường xuyên bổ sung nguồn cho an sinh xã hội

Về kế kế hoạch phát triển KTXH năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến việc có các giải pháp đột phá hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế, xã hội để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc giữ đà, giữ nhịp và tăng tốc, bứt phá; bám sát thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Sáng 20-10, kỳ họp thứ 10 đã khai mạc, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng, phát triển đất nước trên tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”.

Về mục tiêu tổng quát, Thủ tướng cho biết Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực...

Thủ tướng chỉ rõ 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, ông khẳng định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số con số đáng chú ý. Theo đó, phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; tăng chi đầu tư phát triển lên 40%; tiết kiệm cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (đầu tư vào dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (bổ sung nguồn cho an sinh xã hội).

Ngân sách trung ương đầu tư không quá 3.000 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp) cho giai đoạn 2026 – 2030; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt.

Năm 2026: Cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết

Nhiệm vụ tiếp theo được người đứng đầu Chính phủ đề cập là tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đưa thể chế, pháp luật trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn; cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”...

Với nhiệm vụ đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng lưu ý chú trọng giám sát và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm toán; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

“Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân”- Thủ tướng nêu rõ.

Một nhiệm vụ giải pháp khác được Thủ tướng nêu là tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Trong đó, ông lưu ý tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là về quy định, nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, dữ liệu, thực hiện thủ tục hành chính.

Về nhiệm vụ tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh đến các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, sân bay quốc tế, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng số.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào; phấn đấu tăng trưởng điện năng toàn hệ thống năm 2026 khoảng 13 - 14%.

Cùng với đó, có cơ chế, chính sách đột phá để khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm... với tinh thần “vươn ra” biển lớn, “tiến sâu vào” lòng đất và “bay cao lên” vũ trụ.

Thủ tướng cũng lưu ý đến nhiệm vụ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung xây dựng, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 – 2027; thúc đẩy việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; dạy và học trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông...

Người đứng đầu cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ khác được Thủ tướng đề cập là củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; chủ động hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền.

Thủ tướng khẳng định nhiệm kỳ vừa qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo; là chặng đường của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân.

Cả nước đã biến nguy thành cơ; biến tư duy thành nguồn lực; biến thách thức thành động lực; quý trọng thời gian, huy động sức mạnh từ Nhân dân, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát triển đất nước và trưởng thành về mọi mặt.

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn mới, với sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và phong trào đổi mới sáng tạo, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Với niềm tin và khát vọng, Chính phủ tiên phong gương mẫu, đi đầu, nguyện đem hết năng lực, trí tuệ và trách nhiệm, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”- người đứng đầu Chính phủ cam kết.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026 Chính phủ dự kiến 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong đó, dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 29,5 - 30%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1 - 1,5%.