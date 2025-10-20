Khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp có khối lượng công việc nhiều nhất trong lịch sử hoạt động 20/10/2025 07:03

(PLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo về kinh tế - xã hội; tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước...

Sáng nay (20-10), ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp cuối cùng - Quốc hội khóa XV chính thức diễn ra.

Buổi sáng, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với một số trường hợp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong thời gian Quốc hội không họp…

Các đại biểu tại một phiên họp của Kỳ họp thứ 9. Ảnh: QH

Chủ tịch nước, Thủ tướng... báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ

9 giờ sáng, phiên khai mạc chính thức bắt đầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch năm 2026.

Ngay sau đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nội dung này.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XV của Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cùng đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9.

Quốc hội cũng sẽ nghe Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026 – 2028… Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Hai nội dung quan trọng này sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra.

Khối lượng công việc nhiều nhất trong lịch sử hoạt động

Chiều qua (19-10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ Đảng - Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP trước Kỳ họp thứ 10.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, Kỳ họp tổng kết gần 5 năm hoạt động của Quốc hội khóa XV, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, định hướng cho giai đoạn phát triển mới, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ Đảng - Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP. Ảnh: QH

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ 10 là rất lớn, nhiều nhất trong lịch sử hoạt động 80 năm Quốc hội từ trước tới nay. Kỳ họp này sẽ thể chế hóa kịp thời các chủ trương, kết luận mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những định hướng quan trọng đã thông qua tại Hội nghị Trung ương 13.

Việc này nhằm thực hiện yêu cầu "biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng pháp lý và động lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Với khối lượng công việc rất lớn của Kỳ họp 10, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức, như không chia kỳ họp thành 2 đợt; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày gộp, thảo luận chung; không tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể, mà thực hiện chất vấn bằng văn bản và bố trí thảo luận chung trong 1 buổi...

Về công tác lập pháp, theo ông Trần Thanh Mẫn, đây là nội dung trọng tâm, chiếm phần lớn thời gian của Kỳ họp với số lượng 49 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết. “Đây là khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay” – Chủ tịch Quốc hội nêu.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng đoàn quán triệt tới các đại biểu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nâng cao tính Đảng và tính Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội.

Theo đó, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

“Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy định, quy trình, biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và khát vọng cống hiến, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình, tạo bước chuyển mới về chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ phát triển mới.

Mong các đại biểu chung sức, chung lòng cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo để Kỳ họp “trên cả lịch sử” diễn ra thành công.