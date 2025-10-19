TP.HCM kiến nghị về chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách 19/10/2025 17:33

UBND TP.HCM vừa có báo cáo lên Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trong đó, Thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập, TP.HCM có 5.947 khu phố, ấp, khu dân cư là mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, trong đó có 4.178 khu phố, 1.760 ấp, 9 khu dân cư.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư là 5.939 người; trong đó 528 khu phố, ấp do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm; 441 khu phố, ấp do Phó Bí thư chi bộ kiêm nhiệm. Số lượng Phó Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư là 5.947 người.

Hiện nay, nhiệm kỳ của Trưởng, Phó Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư tại khu vực TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là 5 năm nhưng khu vực Bình Dương cũ chỉ 2,5 năm.

Chế độ, chính sách, mức phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp tại ba khu vực này cũng khác nhau.

Từ thực tế trên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Qua đó, địa phương có cơ sở, căn cứ pháp lý để triển khai cụ thể các nhiệm vụ, công tác cần thực hiện khi tổ chức sắp xếp khu phố, ấp, khu dân cư theo Kết luận 163 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, TP.HCM cũng kiến nghị quy định cụ thể về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm 5 chức danh Bí thư, Phó Bí chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Trưởng Khu phố, ấp, khu dân cư.

Quy định số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, khu dân cư thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên đặc điểm địa phương, nhu cầu thực tế nhưng đảm bảo không vượt quá số lượng 8 người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, khu dân cư.

Đồng thời, quy định mức khoán quỹ phụ cấp tối thiểu đối với từng khu phố, ấp, khu dân cư theo quy mô số hộ dân. Trên cơ sở định mức khoán của Trung ương, địa phương căn cứ xây dựng mức phụ cấp hằng tháng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Về chế độ, chính sách, trên cơ sở quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước và mức khoán quỹ phụ cấp tối thiểu đối với từng khu phố, ấp, khu dân cư theo quy mô số hộ dân, HĐND cấp tỉnh được quyết định các chế độ chi ngân sách hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Việc quyết định phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và đặc điểm địa bàn của từng cấp xã, từng khu phố, ấp, khu dân cư.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị về tiêu chuẩn chức danh người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư…