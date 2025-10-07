TP.HCM: Phường Bình Tân cần rà soát vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ 07/10/2025 18:40

(PLO)- Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn đề nghị phường Bình Tân khẩn trương rà soát vị trí việc làm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Ngày 7-10, Đảng ủy phường Bình Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (mở rộng) nhằm thông tin kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2025.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Huỳnh Khắc Điệp; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu nhận định trong ba tháng đầu tiên sau khi thành lập phường, tập thể Đảng bộ, chính quyền và người dân phường đã nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tân lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2025 của TP và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn đề nghị Đảng ủy phường khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát vị trí việc làm. Ông nhấn mạnh phải bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp cũng như tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức. Qua đó, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Huỳnh Khắc Điệp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà phường đã đạt được sau ba tháng vận hành. Theo ông Điệp, đặc thù địa bàn phường có nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đã thực hiện hoàn thành tương đối tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được đặt ra.

Ông đánh giá cao việc thực hiện tốt mô hình chính quyền hai cấp, thực hiện bốn trụ cột “kinh tế là trung tâm, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng”.

Thời gian tới, ông đề nghị phường Bình Tân tiếp tục vận hành thật tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đi vào cuộc sống. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bị kéo dài trên địa bàn phường và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên với tính chất “trọng yếu thường xuyên”.