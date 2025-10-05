Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM bằng 'mỗi nơi một công trình, một mô hình tiêu biểu' 05/10/2025 17:16

(PLO)- Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.HCM phải xác định ít nhất một công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất một mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I...

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối tượng tham gia thi đua là Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên; sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc TP; doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức hợp pháp khác trên địa bàn TP.

UBND TP.HCM phát động thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I. Ảnh: HÀ THANH

Ngoài ra còn có các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP.

Đợt thi đua bắt đầu từ đầu tháng 10-2025, kết thúc vào ngày 31-12 và được chia thành 2 giai đoạn.

Tăng tốc hoàn thành các công trình tiêu biểu

Theo đó, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 15-10, TP.HCM sẽ “quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu”.

Cụ thể, thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất một công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất một mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ I, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thi đua tiêu biểu đã đăng ký, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện đúng tiến độ các dự án.

Giai đoạn này, TP.HCM khởi công 9 dự án, khánh thành 2 dự án và tiếp tục triển khai thực hiện hàng loạt dự án.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, góp phần xây dựng, phát triển TP có chất lượng sống tốt, thông minh - hiện đại - nghĩa tình.

Xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn; thực hiện có hiệu quả chủ trương, lập lại lòng lề đường, vỉa hè. Trong đó mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chọn ít nhất một công trình thi đua về môi trường hoặc một tuyến đường để thực hiện.

Đặc biệt, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển TP.HCM của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giải ngân đầu tư công đạt 95%

Giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 16-10 đến ngày 31-12, với tinh thần “tăng tốc, bứt phá - hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025”.

Cán bộ, công chức TP.HCM sẽ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong giai đoạn 2 này, TP.HCM tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025). Đặc biệt, tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao.

Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ I, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

TP.HCM tập trung đánh giá đúng kết quả tổ chức triển khai các phong trào thi đua, những mô hình hay, nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong 5 năm qua, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026 – 2030.

Song song đó, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

TP.HCM cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành, lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đăng ký thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua các TP trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp TP. “Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 90% chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu hoàn thành đúng tiến độ, được gắn biển, công nhận cấp TP” – kế hoạch nêu rõ.