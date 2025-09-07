Định hướng 36 vị trí việc làm của cấp xã 07/09/2025 04:45

(PLO)- Công văn 7415 của Bộ Nội vụ định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã gồm tám vị trí lãnh đạo, quản lý và 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ Nội vụ đã có Công văn 7415 gửi UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Trước mắt bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn 09/CV-BCĐ ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Từ đó, xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ở cấp xã) và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp theo bốn hình thức.

Bộ Nội vụ có công văn trong đó định hướng cụ thể 36 vị trí việc làm của cấp xã. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng...) theo quy định.

Thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định 170/2025 trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng (bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương), nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Một hình thức nữa là tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp... bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Phụ lục kèm theo Công văn 7415 cũng đã định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể, gồm tám vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND, trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí theo ngành, lĩnh vực như Văn phòng, Tư pháp, Đối ngoại, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng – Công thương, Nông nghiệp – Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Khoa học và thông tin, Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công, Dân quân tự vệ...