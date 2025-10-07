TP.HCM đề xuất xã, phường trên 50.000 dân có 3 phó chủ tịch 07/10/2025 15:34

(PLO)- TP.HCM kiến nghị Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương có dân số từ 50.000 người trở lên được bố trí không quá 3 phó chủ tịch.

UBND TP.HCM vừa báo cáo Bộ Nội vụ về thực trạng, bố trí cán bộ, công chức tại cấp xã.

Biệt phái cán bộ về xã

Theo UBND TP.HCM, trước những khó khăn về bố trí cán bộ, công chức cấp xã, UBND TP đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành phân công, biệt phái công chức, viên chức về các địa bàn để kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ cho cán bộ, công chức tại các địa phương.

TP.HCM đề xuất ba phó chủ tịch UBND cấp xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng phân công công chức, viên chức về 38 tổ địa bàn của Trung tâm Hành chính công TP để hướng dẫn việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Xây dựng dự kiến biệt phái gần 600 công chức thuộc Phòng Kiểm tra - Pháp chế về 168 phường, xã, đặc khu nhằm tăng cường nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn.

UBND TP cũng đã chỉ đạo thành lập ba tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công chuyên trách theo địa bàn, mỗi tổ do một phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng, ba tổ phó gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Sở Xây dựng; các thành viên là đại diện các sở, ngành liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình, chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”.

Dù vậy, về lâu dài, để đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả, rất cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương về các vấn đề cấp thiết, cốt lõi.

Kiến nghị giao tổng biên chế công chức cấp xã

Trên tinh thần đó, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành chính sách ưu tiên, khuyến khích thu hút nhân lực về công tác tại cấp xã. Đồng thời, sớm tham mưu phương án để cấp có thẩm quyền kịp thời giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (chính thức) cho TP.HCM.

Trung bình mỗi công chức cấp xã tại TP.HCM đang phụ trách 4-9 nhóm nhiệm vụ, nhiều việc phức tạp, dẫn đến quá tải, áp lực. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đáng chú ý, TP kiến nghị có khảo sát khách quan, khoa học, định lượng về các đặc điểm của từng địa phương như dân số và diện tích, số lượng thủ tục hồ sơ giải quyết, tốc độ đô thị hóa… để giao biên chế công chức cho khối chính quyền địa phương cấp xã đảm bảo số lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị giao số lượng biên chế công chức tại xã, phường, đặc khu theo hướng giao tổng biên chế công chức cho cấp xã không phân định biên chế khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể và biên chế khối chính quyền.

Trên cơ sở biên chế được giao, HĐND xã, phường, đặc khu quyết định phân bổ số lượng biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương có dân số từ 50.000 người trở lên được bố trí không quá ba phó chủ tịch để đảm bảo nhân lực lãnh đạo, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, UBND TP kiến nghị tăng số lượng cấp phó của ba phòng chuyên môn và cho phép chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu quyết định số lượng cấp phó của từng phòng chuyên môn cấp xã để tạo sự linh động, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, TP kiến nghị giám đốc Trung tâm là một công chức chuyên trách (tương đương trưởng phòng) thay vì phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm như hiện nay.

Ngoài ra, TP.HCM đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, cho TP.HCM được tăng số lượng khung biên chế gắn với vị trí việc làm đối với công chức của chính quyền cấp xã. Trong đó, bổ sung 5 - 7 biên chế công chức để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè nhằm lập lại trật tự trên các địa bàn xã, phường, đặc khu.

Số biên chế này sẽ giao trực tiếp cho Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) quản lý…