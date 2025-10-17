Sắp bầu, phê chuẩn bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự quan trọng 17/10/2025 17:21

(PLO)- Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, một nội dung quan trọng mà Quốc hội sẽ tiến hành là công tác nhân sự theo các quyết định đã được Trung ương cho ý kiến.

Tại họp báo chiều 17-10 về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, cho biết một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là công tác nhân sự.

Ông Hiển đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền chính xác, kịp thời, đầy đủ về kết quả công tác nhân sự thuộc thẩm quyền sau khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết.

Nhân sự được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm

Báo chí đặt câu hỏi về việc Quốc hội sẽ quyết định những nhân sự nào và đề nghị thông tin về việc sẽ quyết định bao nhiêu phó Thủ tướng, cụ thể nhân sự Tổng thư ký Quốc hội là ai…

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho hay kỳ họp thứ 10 là một kỳ họp rất là quan trọng, đánh dấu giai đoạn Quốc hội hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế-xã hội, công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm tại kỳ họp.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, trả lời câu hỏi về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC

Trên cơ sở quyết định của Trung ương và Tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới. Toàn bộ quy trình về nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội. Có thể khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này cũng sẽ được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bài bản.

"Đây không chỉ là một bước kiện toàn về tổ chức bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động và hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo” - bà Tạ Thị Yên cho hay.

Xem xét tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cũng tại cuộc họp, bà Tạ Thị Yên cho biết trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lập pháp rất lớn và việc hoàn thiện thể chế được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của Đại hội Đảng XIII. Đây cũng là yếu tố then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vai trò của Quốc hội lại càng quan trọng trong xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, tạo động lực cho sự phát triển.

Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ nắm vững pháp luật, hiểu sâu thực tiễn mà còn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác lập pháp, giám sát và quyết sách quan trọng của đất nước.

Chính vì vậy, một trong những định hướng lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới là cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và tăng tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Thực tế cho thấy các đại biểu chuyên trách có điều kiện tập trung nghiên cứu sâu hơn về xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát chuyên đề và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng với chất lượng cao hơn.

Bà Yên cho hay thời gian tới, cơ cấu số lượng đại biểu chuyên trách dự kiến sẽ được xem xét theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đạt tỉ lệ ít nhất 40% theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn.

"Việc bố trí, phân công đại biểu chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội sẽ được sắp xếp hợp lý hơn, nhằm đảm bảo Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân" - bà Yên thông tin.