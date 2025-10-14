Bộ Chính trị chỉ định 110 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 14/10/2025 11:19

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 110 người.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: BTC

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 110 người. Cụ thể:

1. Đồng chí Trần Văn Bảy - Chánh Thanh tra TP.HCM

2. Đồng chí Dương Ngọc Châu - Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước, TP.HCM

3. Đồng chí Trần Thị Ngọc Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

4. Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

5. Đồng chí Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

6. Đồng chí Trần Văn Cư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

7. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

8. Đồng chí Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

9. Đồng chí Nguyễn Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM

10. Đồng chí Huỳnh Văn Dân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

11. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

12. Đồng chí Phan Khắc Duy - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, TP.HCM

13. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

14. Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

15. Đồng chí Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

16. Đồng chí Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM

17. Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp - Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

18. Đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM

19. Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, TP.HCM

20. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM

21. Đồng chí Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

22. Đồng chí Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

23. Đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

24. Đồng chí Trần Thanh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM

25. Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

26. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

27. Đồng chí Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

28. Đồng chí Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

29. Đồng chí Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

30. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM

31. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

32. Đồng chí Lương Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

33. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

34. Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

35. Đồng chí Bùi Duy Hiền - Phó Chánh Thanh tra TP.HCM

36. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

37. Đồng chí Phạm Văn Hiền - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

38. Đồng chí Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

39. Đồng chí Lê Văn Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

40. Đồng chí Võ Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

41. Đồng chí Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM

42. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

43. Đồng chí Lê Ngọc Khánh - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

44. Đồng chí Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM

45. Đồng chí Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

46. Đồng chí Thái Thị Bích Liên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

47. Đồng chí Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

48. Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa, TP.HCM

49. Đồng chí Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

50. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

51. Đồng chí Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

52. Đồng chí Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, TP.HCM

53. Đồng chí Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

54. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

55. Đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

56. Đồng chí Trần Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

57. Đồng chí Trương Thanh Nga - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

58. Đồng chí Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

59. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM

60. Đồng chí Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

61. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

62. Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

63. Đồng chí Phạm Quang Nhật - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

64. Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM

65. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

66. Đồng chí Lê Thanh Phong - Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM

67. Đồng chí Lê Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

68. Đồng chí Huỳnh Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM

69. Đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP.HCM

70. Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

71. Đồng chí Trần Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM

72. Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM

73. Đồng chí Lê Thị Hờ Rin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

74. Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

75. Đồng chí Ngô Quang Sự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

76. Đồng chí Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

77. Đồng chí Bùi Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ, TP.HCM

78. Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

79. Đồng chí Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

80. Đồng chí Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

81. Đồng chí Hà Phước Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt, TP.HCM

82. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội, TP.HCM

83. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM

84. Đồng chí Lê Hồng Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

85. Đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

86. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

87. Đồng chí Lê Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

88. Đồng chí Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

89. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

90. Đồng chí Đặng Quốc Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

91. Đồng chí Bùi Minh Trí - Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM

92. Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, TP.HCM

93. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM

94. Đồng chí Mai Bá Trước - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

95. Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

96. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân - Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, TP.HCM

97. Đồng chí Nguyễn Chí Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

98. Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

99. Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

100. Đồng chí Tạ Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

101. Đồng chí Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM

102. Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, TP.HCM

103. Đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM

104. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

105. Đồng chí Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

106. Đồng chí Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

107. Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

108. Đồng chí Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

109. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM

110. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP.HCM

(*) Danh sách nhân sự được sắp theo A, B, C