TP.HCM vươn tầm từ những cán bộ thực tài, tư duy mới 14/10/2025 07:00

(PLO)- Với đặc thù là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách làm, đòi hỏi cán bộ phải thay đổi mạnh mẽ…

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện tầm nhìn mới, khát vọng mới, thể hiện sự cam kết hành động mạnh mẽ. Để hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu rõ TP.HCM nhất quán quan điểm “chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ, không bảo thủ”.

TP.HCM phải tạo thêm cơ chế, phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể, có chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở cho đến TP. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bố trí nhân sự tương thích yêu cầu của từng vị trí, việc làm

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường hay sở, ngành cho đến đội ngũ lãnh đạo cấp TP đều là những nhân tố then chốt, quyết định sự thành công của siêu đô thị TP.HCM trong chặng đường mới.

Vì vậy, TP.HCM phải tạo thêm cơ chế, phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể, có chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở cho đến TP để nâng cao chất lượng của đội ngũ xứng tầm với nhiệm vụ mới.

“Quan trọng nhất là phải có sự rà soát, đánh giá sau những tháng đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó mạnh dạn thay thế, điều chuyển cán bộ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Bản thân mỗi người cán bộ cũng phải tự giác nhìn lại xem vị trí công việc đó có phù hợp với mình hay không, có sự chủ động, đề xuất với cấp trên về việc điều chỉnh công việc cho chính họ. Đó là thái độ cầu tiến, vì cái chung” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh lãnh đạo phải mạnh dạn phân bổ, bố trí nhân sự tương thích với năng lực cũng như yêu cầu của từng vị trí, việc làm.

“Như vậy, vai trò của người đứng đầu ở các cấp, phường, xã cho đến sở, ngành là rất quan trọng. TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn, khát vọng cũng lớn, niềm tin lên cao. Khi toàn hệ thống cùng nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong mọi công việc, nhìn thấy điểm nghẽn ở đâu thì cùng đồng lòng tháo gỡ vì cái chung, lúc đó công việc sẽ trôi chảy và mang lại hiệu quả cao hơn” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân tin tưởng.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Lãnh đạo phải đổi mới, biết quản lý rủi ro

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra trong năm năm tới, TP.HCM cũng đưa ra chương trình đột phá liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, TP.HCM hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng mô hình quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống KPI công vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đầu ra; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chiến lược phát triển từng lĩnh vực, từng địa bàn.

TS Hoàng Văn Tú, giảng viên khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh hệ thống phải tập trung thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, năng lực đổi mới của đội ngũ cán bộ cấp xã đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả quản trị công và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Theo TS Hoàng Văn Tú, năng lực đổi mới của đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ phản ánh chất lượng quản trị địa phương mà còn tác động trực tiếp đến tính chính danh và khả năng đáp ứng của chính quyền cơ sở. Để dần chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, cần xây dựng nhóm tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của đội ngũ này. Trong đó, cần có tiêu chí về tư duy sáng tạo và khả năng phát hiện vấn đề, có khả năng hình thành ý tưởng mới và chuyển hóa ý tưởng đó thành giải pháp khả thi, phù hợp với bối cảnh thực tiễn.

Cán bộ cần có khả năng quan sát, phân tích và đánh giá bối cảnh, phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn, nhận diện sớm thách thức để đưa ra giải pháp chủ động, tránh rủi ro và tăng khả năng thích ứng. Đội ngũ này cũng cần có năng lực đề xuất ý tưởng khả thi, có tính đột phá để cải thiện quy trình hoặc dịch vụ công, hướng tới hiệu quả thực tế.

Cũng theo TS Hoàng Văn Tú, lãnh đạo đổi mới và quản lý rủi ro là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực đổi mới của cán bộ cấp xã, phản ánh khả năng dẫn dắt quá trình cải cách và bảo đảm tính bền vững của các sáng kiến. Trong đó, cần xác định KPI rõ ràng để đo hiệu quả sáng kiến, trong đó không chỉ tập trung vào kết quả đầu ra như số lượng dịch vụ công trực tuyến, mà còn phải đo lường tác động xã hội như mức độ hài lòng của người dân, mức giảm chi phí công vụ.

Để hiện thực hóa các tiêu chí này, TS Tú cho rằng TP cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý; xây dựng hệ thống đánh giá minh bạch, khách quan; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng. Quan trọng hơn là phải phát triển văn hóa đổi mới trong chính quyền cơ sở.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đưa ra các chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đồ họa: KIM ANH

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo địa phương thực tài, có tư duy đổi mới

TS Bùi Ngọc Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận trong bối cảnh như hiện nay, tư duy lãnh đạo phát triển địa phương rất quan trọng.

TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải luôn đổi mới trong tiếp cận, tư duy về phát triển địa phương bối cảnh phát triển mới đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải luôn thay đổi cách tiếp cận, tư duy để lãnh đạo, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách hiệu quả.

Điều này sẽ giúp các nhà lãnh đạo địa phương luôn chủ động, nhìn nhận đa chiều, thấu đáo về bối cảnh phát triển, về đối tượng lãnh đạo và các vấn đề, thách thức đang và sẽ phát sinh. Thậm chí trong nhiều tình huống hay các vụ việc cụ thể cần được tiếp cận, tư duy ngược với cách nghĩ, cách làm truyền thống; qua đó nâng cao tính chủ động, hiệu quả của các hoạt động lãnh đạo cụ thể trên thực tiễn.

TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng các nhà lãnh đạo địa phương cần thiết lập các kênh thích hợp để huy động trí tuệ từ các cá nhân, tổ chức.

“Quan trọng nhất, cần xây dựng các thế hệ lãnh đạo địa phương thực tài, có khát vọng. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm, đổi mới và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng các thế hệ lãnh đạo thực sự có năng lực vượt trội, có khát vọng, phù hợp với yêu cầu của bối cảnh phát triển mới để lãnh đạo, định hướng và dẫn dắt địa phương phát triển bền vững” - TS Bùi Ngọc Hiền chia sẻ.

Cùng với đó, cần kết hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận với đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn một cách hiệu quả cùng với hoạt động tự học tập của từng cá nhân lãnh đạo.

Trên hết, TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng cần minh định tiêu chí “vì việc chọn người” trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo địa phương các cấp.

“Trước yêu cầu bối cảnh phát triển mới cùng với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong chính quyền địa phương cần không ngừng đổi mới tư duy và thực hành các hoạt động lãnh đạo trên thực tiễn một cách hiệu quả” - TS Bùi Ngọc Hiền kỳ vọng.