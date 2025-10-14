Chân dung 7 nhân sự Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 14/10/2025 12:02

(PLO)- Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 nhân sự.

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Phó Bí thư Thường trực thành ủy; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.