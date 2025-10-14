Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 14/10/2025 10:26

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 long trọng khai mạc.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC Đại hội

Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê ở Tây Ninh; là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại Tây Ninh. Từ chuyên viên Sở KH&ĐT, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như Trưởng phòng; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Chủ tịch UBND rồi Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đến năm 2019, ông chuyển công tác về TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Năm 2021, ông được điều động về Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 1-2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 21-8-2024, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đầu năm nay (1-2025), ông Trần Lưu Quang được Trung ương bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư.

Đến tháng 2, Bộ Chính trị có quyết định về việc đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ngày 25-8, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.