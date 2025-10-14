Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Chúng ta không tự mãn, không tự bằng lòng với kết quả đã có 14/10/2025 10:16

(PLO)- “Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các đô thị lớn của khu vực và quốc tế?" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự đại hội còn có đại diện các cơ quan ban Đảng Trung ương; Đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành và 546 đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước tham dự đại hội. Ảnh: BTC Đại hội

Đại hội đánh dấu bước ngoặt lịch sử của TP.HCM

Phát biểu khai mạc phiên chính thức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành Vùng đô thị – công nghiệp – cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế xứng đáng trong khu vực.

Theo ông, đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TP.HCM cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước –TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Một kỷ nguyên phát triển mới đang được mở ra – kỷ nguyên của độc lập, tự cường, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Đóng góp vào những thành tựu chung đó, trong nhiệm kỳ 2020–2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19..., Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên chính thức. Ảnh: BTC Đại hội

Cạnh đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp phù hợp với quy mô, đặc thù quản lý của TP sau hợp nhất. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

TP cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế. Thu ngân sách nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% đến 15%, là đầu tàu kinh tế chủ lực của cả nước.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, công nhân, người lao động được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; môi trường sống, không gian đô thị được quan tâm chỉnh trang, hiện đại, văn minh...

"Những kết quả to lớn đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung là TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước" - ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất là TP.HCM.

Từ truyền thống của ba địa phương gắn bó trong suốt chiều dài lịch sử, nay tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

“Đại hội Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025–2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, hòa chung nhịp bước của cả nước, cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm sử dụng thử sản phẩm công nghệ trình bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN

Khẳng định Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động, ông đề nghị đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, từ thực tiễn phong phú của các địa phương và ngành, lĩnh vực, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được. Đồng thời, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

“Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các đô thị lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của TP đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?”- người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nêu vấn đề.

Ông bày tỏ tin tưởng TP.HCM anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân TP.HCM hôm nay, với các thế hệ mai sau.

Cùng với việc thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội, Bí thư TP.HCM yêu cầu các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của TP. Đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM đối với Đảng, đối với cả nước.

Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới

Bước vào kỷ nguyên mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định TP càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, căn cứ vào vị thế đặc biệt của TP.HCM– trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội lớn nhất cả nước.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đề ra định hướng xây dựng và phát triển TP trong 5 năm tới với mục tiêu bao trùm. Đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...

Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), TP trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: BTC

Theo Bí thư TP.HCM, Những mục tiêu đó vừa nặng nề, vừa vinh dự, vẻ vang, là trách nhiệm lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, mà trước hết là của các đại biểu dự Đại hội hôm nay.

"Chúng ta không cho phép mình dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển của Đảng bộ TP.HCM – không chỉ đối với vùng Đông Nam Bộ, mà đối với cả nước” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Từ đó, ông yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự là trung tâm đoàn kết, biểu tượng đổi mới, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP phải truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi tầng lớp, mọi lực lượng xã hội. Để mỗi người dân TP đều được khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, niềm tự hào về một đô thị mang tầm khu vực.

“Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với trách nhiệm trước Nhân dân và tương lai của TP, với khát vọng vươn lên tầm cao mới của thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố của lòng nhân ái, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới” - người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM khẳng định.