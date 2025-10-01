Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM 01/10/2025 16:56

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 1-10, Đảng ủy Quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ.

Tại đây, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Trần Lưu Quang. Ảnh: SGGP

Ông Trần Lưu Quang đảm nhận chức vụ này thay cho Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã được phân công nhận nhiệm vụ ở Trung ương.

Sau đó, Đảng ủy Quân sự TP.HCM cũng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV-2025.