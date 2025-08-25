Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM 25/08/2025 08:15

(PLO)- Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê ở Tây Ninh; là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại Tây Ninh. Từ chuyên viên Sở KH&ĐT, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như Trưởng phòng; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Chủ tịch UBND rồi Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Thành viên ban chính sách, chiến lược Trung ương chúc mừng ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Đến năm 2019, ông chuyển công tác về TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Năm 2021, ông được điều động về Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 1-2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 21-8-2024, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 1 năm nay, ông Trần Lưu Quang được Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư.

Đến tháng 2, Bộ Chính trị có quyết định về việc đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.