Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng 25/08/2025 08:14

(PLO)- Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM được phân công làm ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc để ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM được phân công làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957; quê ở Tây Ninh; cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy TP.HCM; Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Nên có quá trình công tác, trưởng thành từ cấp cơ sở, qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Tây Ninh, như trưởng Công an huyện Gò Dầu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy rồi Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 7-2011, ông là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đến tháng 3-2013, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 11-2013, ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ rồi Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 10-2020, ông giữ cương vị là Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ngày 30-6-2025, sau khi TP.HCM mới được hình thành sau sáp nhập ba tỉnh (Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu- TP.HCM), Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.