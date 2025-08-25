Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương 25/08/2025 09:36

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, cho hay Bộ Chính trị cũng đã có quyết định về việc ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, để điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nghị chiều nay tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê ở Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông Nguyễn Thanh Nghị là từng là giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; được đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ.

Từ cuối năm 2008 -2011, ông công tác và giữa nhiều chức vụ quan trọng tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng.

Tháng 11-2011, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hơn hai năm sau đó, tháng 2-2014, ông được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển về công tác tại Kiên Giang, trải qua các vị trí như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 10-2020, ông Nguyễn Thanh Nghị được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 4-2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trở thành Bộ trưởng trẻ nhất nước khi chỉ mới 45 tuổi.

Tháng 1-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.