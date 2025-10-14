Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 29 người. Cụ thể:
| STT
| Họ và tên
| Chức vụ
| 1
| Ông Trần Văn Cư
| Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
| 2
| Ông Nguyễn Mạnh Cường
| Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
| 3
| Ông Hoàng Nguyên Dinh
| Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
| 4
| Ông Võ Văn Dũng
| Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
| 5
| Ông Tạ Văn Đẹp
| Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM
| 6
| Ông Vũ Văn Điền
| Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
| 7
| Ông Dương Anh Đức
| Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
| 8
| Ông Nguyễn Văn Được
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM
| 9
| Ông Nguyễn Lộc Hà
| Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
| 10
| Ông Lê Hoàng Hải
| Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo
| 11
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng
| Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
| 12
| Bà Trương Thị Bích Hạnh
| Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
| 13
| Ông Dương Trọng Hiếu
| Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
| 14
| Ông Mai Hoàng
| Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM
| 15
| Ông Phạm Thành Kiên
| Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
| 16
| Ông Trần Tuấn Lĩnh
| Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa, TP.HCM
| 17
| Ông Nguyễn Phước Lộc
| Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
| 18
| Ông Nguyễn Văn Minh
| Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
| 19
|Ông Võ Văn Minh
| Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
| 20
| Ông Bùi Thanh Nhân
| Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
| 21
| Ông Lê Quốc Phong
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
| 22
| Ông Trần Lưu Quang
| Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM
| 23
| Ông Bùi Chí Thành
| Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ, TP.HCM
| 24
| Ông Đặng Minh Thông
| Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
| 25
| Ông Nguyễn Văn Thọ
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM
| 26
| Bà Võ Ngọc Thanh Trúc
| Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
| 27
| Ông Nguyễn Chí Trung
| Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
| 28
| Ông Trần Văn Tuấn
| Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
| 29
| Bà Văn Thị Bạch Tuyết
| Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
(*) Danh sách được sắp theo A, B, C