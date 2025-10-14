Thời sự

Danh sách 29 nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 29 người. 

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 29 người. Cụ thể:

STT
 Họ và tên
 Chức vụ
1
 Ông Trần Văn Cư
 Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
2
 Ông Nguyễn Mạnh Cường
 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
3
 Ông Hoàng Nguyên Dinh
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
4
 Ông Võ Văn Dũng
 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
5
 Ông Tạ Văn Đẹp
 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM
6
 Ông Vũ Văn Điền
 Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
7
 Ông Dương Anh Đức
 Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
8
 Ông Nguyễn Văn Được
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM
9
 Ông Nguyễn Lộc Hà
 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
10
 Ông Lê Hoàng Hải
 Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo
11
 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng
 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
12
 Bà Trương Thị Bích Hạnh
 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
13
 Ông Dương Trọng Hiếu
 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
14
 Ông Mai Hoàng
 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM
15
 Ông Phạm Thành Kiên
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
16
 Ông Trần Tuấn Lĩnh
 Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa, TP.HCM
17
 Ông Nguyễn Phước Lộc
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
18
 Ông Nguyễn Văn Minh
 Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
19
 Ông Võ Văn Minh
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
20
 Ông Bùi Thanh Nhân
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
21
 Ông Lê Quốc Phong
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
22
 Ông Trần Lưu Quang
 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM
23
 Ông Bùi Chí Thành
 Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ, TP.HCM
24
 Ông Đặng Minh Thông
 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
25
 Ông Nguyễn Văn Thọ
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM
26
 Bà Võ Ngọc Thanh Trúc
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
27
 Ông Nguyễn Chí Trung
 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
28
 Ông Trần Văn Tuấn
 Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
29
 Bà Văn Thị Bạch Tuyết
 Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

(*) Danh sách được sắp theo A, B, C

