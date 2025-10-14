Danh sách 29 nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 14/10/2025 10:58

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 29 người.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 29 người. Cụ thể:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Trần Văn Cư

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

2

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

3

Ông Hoàng Nguyên Dinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

4

Ông Võ Văn Dũng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

5

Ông Tạ Văn Đẹp

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM

6

Ông Vũ Văn Điền

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

7

Ông Dương Anh Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

8

Ông Nguyễn Văn Được

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

9

Ông Nguyễn Lộc Hà

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

10

Ông Lê Hoàng Hải

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

11

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

12

Bà Trương Thị Bích Hạnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

13

Ông Dương Trọng Hiếu

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

14

Ông Mai Hoàng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM

15

Ông Phạm Thành Kiên

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM

16

Ông Trần Tuấn Lĩnh

Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa, TP.HCM

17

Ông Nguyễn Phước Lộc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

18

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

19

Ông Võ Văn Minh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

20

Ông Bùi Thanh Nhân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

21

Ông Lê Quốc Phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

22

Ông Trần Lưu Quang

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM

23

Ông Bùi Chí Thành

Bí thư Đảng ủy Phường Phú Mỹ, TP.HCM

24

Ông Đặng Minh Thông

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

25

Ông Nguyễn Văn Thọ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

26

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

27

Ông Nguyễn Chí Trung

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

28

Ông Trần Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

29

Bà Văn Thị Bạch Tuyết

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM



(*) Danh sách được sắp theo A, B, C