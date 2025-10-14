Sáng nay, chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM, sẽ công bố các quyết định về nhân sự 14/10/2025 05:30

(PLO)- Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng nay, 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ long trọng khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và có phát biểu chỉ đạo đại hội.

Theo chương trình kỳ họp, phiên khai mạc sẽ tập trung vào các nội dung gồm trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.



Cùng đó, trình bày Báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phiên trù bị của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 13-10. Ảnh: BTC

Tại phiên khai mạc, Đại hội cũng sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, tại phiên khai mạc, đại hội cũng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đại hội cũng theo dõi cầu truyền hình trực tiếp để nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân TP từ các cơ sở đảng.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị sáng 13-10. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc tại phiên trù bị trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội lần này đã có một cuộc cải cách lớn về tư duy và hình thức, áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí nên không phát tài liệu đến đại biểu.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM kỳ vọng, đại hội sẽ tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững. Xây dựng TP trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại của Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.