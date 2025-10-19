Sáng mai (20-10), khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, bàn công tác nhân sự 19/10/2025 15:00

(PLO)- Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Sáng mai (20-10), theo nghị trình, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp "tổng kết để mở đường"

Đây là Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV - Kỳ họp quan trọng mang tính chất "tổng kết để mở đường" cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Trước giờ khai mạc, các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội sẽ họp phiên trù bị vào 08 giờ tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng cùng ngày và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 10 dự kiến là 40 ngày. Đây là Kỳ họp có nội dung lập pháp lớn nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các nội dung trình Quốc hội quyết định có liên quan mật thiết đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề rất quan trọng của đất nước.

Việc xem xét, thông qua số lượng các dự án luật, nghị quyết thể hiện việc đổi mới tư duy lập pháp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường cho phát triển”.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Nhiều điểm mới

Do khối lượng công việc lớn nên Kỳ họp thứ 10 không có thời gian nghỉ giữa kỳ như các kỳ họp trước, để bảo đảm hoàn thành sớm chương trình Kỳ họp, với tinh thần làm việc cả ngày nghỉ để kết thúc Kỳ họp một cách trọn vẹn.

Không chỉ xem xét thông qua khối lượng lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn, Kỳ họp thứ 10 cũng có nhiều đổi mới trong cách thức tiến hành Kỳ họp, đảm bảo khoa học, chất lượng và thành công.

Cụ thể, thời gian trình bày Tờ trình được rút ngắn; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực…

Một điểm mới nữa của Kỳ họp thứ 10 là Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp trên hội trường như các kỳ họp trước, thay vào đó các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo việc chất vấn, trả lời chất vấn và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Quốc hội cũng bố trí thời gian xem xét, thảo luận trong cùng một buổi về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước…

Cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số nhân sự trong bộ máy Nhà nước.

Thông tin tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 hôm 17-10, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết hiện các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định.

“Dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội. Có thể khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này cũng sẽ được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bài bản” – bà Tạ Thị Yên nói.