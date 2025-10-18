Định hướng bộ máy tại đơn vị công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã 18/10/2025 20:00

(PLO)- Ban Chỉ đạo của Chính phủ có công văn định hướng việc thành lập và tổ chức hoạt động, bộ máy... của đơn vị công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký ban hành Công văn 20 về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Căn cứ thực tiễn địa phương

Trước đó, ngày 8-10, Ban Chỉ đạo đã có Công văn 145 về việc kiện toàn hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở kiến nghị của một số địa phương, Ban Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể việc thành lập và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm thuộc UBND cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực.

Cấp xã được thành lập một đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Cụ thể, về thẩm quyền thành lập, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương chỉ đạo UBND cấp xã quyết định thành lập theo thẩm quyền một đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực.

Bao gồm văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị... và do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Trường hợp tại UBND cấp xã đã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thì đề nghị tổ chức lại và bổ sung nhiệm vụ về khuyến nông theo yêu cầu.

Cũng theo công văn, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn, UBND cấp tỉnh chỉ đạo về tên gọi, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Trong đó, cần quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc các lĩnh vực sự nghiệp mà đơn vị sự nghiệp công lập này được giao thực hiện trên địa bàn cấp xã, bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Quy định về số cấp phó

Việc thành lập các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện có từ hai mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý. Đồng thời, khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 7 người làm việc là viên chức trở lên.

“Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bố trí không quá 2 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bố trí 1 người” – Công văn 20 nêu rõ.

Về số lượng người làm việc, trên cơ sở tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế) được cấp có thẩm quyền giao, trước mắt đề nghị UBND cấp tỉnh rà soát, cân đối, phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập này tại cấp xã.

Trong quá trình thực hiện, UBND cấp xã chịu trách nhiệm tuyển dụng, bố trí đủ viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo số lượng biên chế được giao.

Trường hợp chưa kịp thời tuyển dụng đủ viên chức theo số lượng được giao, UBND cấp xã được ký kết hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 111/2022.