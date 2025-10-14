Quốc hội họp trong 41 ngày, không tiến hành chất vấn 14/10/2025 18:46

(PLO)- Kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 dự án luật.

Chiều 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc ngày 20-10 và bế mạc ngày 12-12.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội, cho biết kỳ họp Quốc hội lần này sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 dự án luật, ba nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Thay vào đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn.

Với khối lượng công việc lớn, tổng thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 41 ngày.

Chủ tịch Quốc hội kết luận một số nội dung quan trọng về chương trình kỳ họp. Ảnh: QUỐC HỘI

Trong các nội dung kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương. Riêng với Luật Đất đai, ông cho rằng chưa nên sửa ngay mà trước mắt cần có nghị quyết của Quốc hội.

“Kỳ họp này là kỳ họp cuối cùng của khóa XV, các công tác phải đảm bảo thông suốt” – ông Định nhấn mạnh.

Lo ngại về chất lượng các dự án luật

Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội, bày tỏ lo ngại về chất lượng các dự án luật vì hầu hết được trình theo thủ tục rút gọn, nhiều dự luật chưa có đánh giá tác động đầy đủ.

Bà Nga cho rằng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ để bảo đảm chất lượng các dự luật trình ra Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cũng cho rằng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt Bộ Tư pháp phải làm việc nghiêm túc, "căng" hơn, để bảo đảm chất lượng các dự luật.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng kỳ họp thứ 9 vừa qua được xem là “kỳ họp lịch sử”, còn kỳ họp thứ 10 này là “trên cả lịch sử” khi có tới 66 nội dung phải xem xét.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tinh thần là làm việc khẩn trương, tích cực, đảm bảo chất lượng, để các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời, phục vụ vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Chúng tôi sẽ làm việc không kể ngày đêm”.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phát huy hiệu quả thảo luận ở tổ, gom gọn nội dung trình, chất vấn bằng văn bản, có quy định rõ thời gian trả lời. Ông cũng lưu ý những dự luật “chưa chín” phải rút ra, như trường hợp Luật Đất đai, còn những nội dung chưa thể làm bằng luật thì triển khai bằng nghị quyết.

Ông cũng đề nghị kỳ họp này không bố trí các đoàn đại biểu đi tham quan, tập trung tất cả vào chuyên môn.

Chính phủ muốn điều chỉnh hai dự án giao thông lớn Tại kỳ họp này, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án quan trọng: đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.