Gia Lai: Đường vào trạm biến áp 500kV của thủy điện Ia Ly bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hơn 300m

Ngày 19-10, UBND xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai), cho biết đoạn đường vào trạm biến áp 500kV của nhà máy thủy điện Ia Ly xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở nhiều nhà dân.
Cụ thể, đoạn đường bị sạt lở kéo dài hơn 300 mét, một phần mặt đường bị kéo sụp xuống, nhiều mảng đường và đất lớn bị kéo xuống đoạn vực sâu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành giăng dây, cấm người và phương tiện qua lại trên đoạn đường vào trạm biến áp 500kV.
Theo UBND xã Ia Ly, đường này do công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành. Từ năm 2022, đoạn này đã xảy ra sạt lở. Từ 9-2025, tình trạng sạt lở, sụt lún diễn biến phức tạp, với chiều dài khu vực sạt lở khoảng 320 m.
Đến chiều 19-10, vị trí sạt lở bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến lưu thông bị tê liệt. Trong thời gian cấm đường, người dân và các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường làng Mun để đảm bảo lưu thông an toàn.
Theo UBND xã Ia Ly, khu vực sạt lở có sáu hộ dân sinh sống, nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, một hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà sụt lún, bên bờ sụp đổ. Trường hợp này đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm.
Đồng thời, năm hộ còn lại đang được vận động di dời để đảm bảo an toàn. Về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho sáu hộ dân này.
Một số hình ảnh tại khu vực sạt lở:
Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có giải pháp
Liên quan ví trí sạt lở trên, ngày 17-10, UBND xã Ia Ly đã có văn bản đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo việc đi lại làm việc hàng ngày của cán bộ, công nhân viên quản lý vận hành, vận chuyển vật tư, thiết bị để sửa chữa, bảo dưỡng Trạm OPY 500kV - Thủy điện Ia Ly và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn xã Ia Ly.