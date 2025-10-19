Gia Lai: Đường vào trạm biến áp 500kV của thủy điện Ia Ly bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hơn 300m 19/10/2025 22:51

(PLO)- Đường vào trạm biến áp 500kV của nhà máy thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly) bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hơn 300 mét, nguy cơ ảnh hưởng đến nhà của sáu hộ dân.

Ngày 19-10, UBND xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai), cho biết đoạn đường vào trạm biến áp 500kV của nhà máy thủy điện Ia Ly xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở nhiều nhà dân.

Cụ thể, đoạn đường bị sạt lở kéo dài hơn 300 mét, một phần mặt đường bị kéo sụp xuống, nhiều mảng đường và đất lớn bị kéo xuống đoạn vực sâu.

Đường vào trạm biến áp 500kV của nhà máy thủy điện Ia Ly bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành giăng dây, cấm người và phương tiện qua lại trên đoạn đường vào trạm biến áp 500kV.

Theo UBND xã Ia Ly, đường này do công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành. Từ năm 2022, đoạn này đã xảy ra sạt lở. Từ 9-2025, tình trạng sạt lở, sụt lún diễn biến phức tạp, với chiều dài khu vực sạt lở khoảng 320 m.

Đến chiều 19-10, vị trí sạt lở bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến lưu thông bị tê liệt. Trong thời gian cấm đường, người dân và các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường làng Mun để đảm bảo lưu thông an toàn.

Vị trí sạt lở khiến sáu ngôi nhà dân trên địa bàn xã Ia Ly có nguy cơ bị sụt lún, đe dọa tài sản và tính mạng người dân.

Theo UBND xã Ia Ly, khu vực sạt lở có sáu hộ dân sinh sống, nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, một hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà sụt lún, bên bờ sụp đổ. Trường hợp này đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm.

Đồng thời, năm hộ còn lại đang được vận động di dời để đảm bảo an toàn. Về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho sáu hộ dân này.

Clip ghi cảnh đường vào trạm biến áp 500kv bị sạt lở nghiêm trọng.

Một số hình ảnh tại khu vực sạt lở:

Một ngôi nhà dân có nguy cơ sụp đổ xuống vực.

Đoạn đường đã bị sụt lún, tách khỏi phần đất tiếp giáp với khu vực rẫy của người dân.

Vị trí sạt lở kéo dài hơn 300 mét.