Quảng Trị: Nhiều điểm sạt lở, lũ về sau cơn mưa lớn 16/10/2025 12:29

(PLO)- Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt do sạt lở và ngập tràn

Trưa 16-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đã xảy ra tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông do cơn mưa lớn kéo dài từ hôm qua, 15-10.

Tỉnh lộ 587 xuất hiện một số điểm sạt lở. Ảnh:QT

Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 10h ngày 15-10 đến 10h ngày 16-10 phổ biến từ 10-70mm. Nơi mưa cao nhất như Thủy điện La Tó (Tà Rụt) 201mm, Húc (Khe Sanh) 130mm, Ba Nang (Đakrông) 130mm, Hướng Lộc (Tân Lập) 95mm...

Tại xã Khe Sanh, do mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập tràn tại các điểm ngầm tràn Ván Ri (km1+700, tỉnh lộ ĐT 587), cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re.

Mưa cũng đã gây ngập úng tạm thời tại thôn Ván Ri và hình thành các dòng lũ tại thôn Tà Đủ, Húc Thượng. Trên tuyến tỉnh lộ 587 xuất hiện một số điểm sạt lở.

Tại xã Đakrông, xã Ba Lòng, xã Tà Rụt một số các cầu tràn, ngầm tràn cũng bị ngập từ 0,3 đến 0,5m.

Trước tình hình trên, xã Khe Sanh đã phải sơ tán 10 hộ dân với 46 nhân khẩu tại thôn Húc Thượng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều nhà dân bị cô lập do dòng nước lũ đổ về. Ảnh:MT

Hiện các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm…

Đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống do cơn mưa lớn gây ra.