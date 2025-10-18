Huế huy động lực lượng gia cố bờ sông bị sạt lở uy hiếp nhà dân 18/10/2025 13:46

(PLO)- Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương gia cố bờ sông bị sạt lở, uy hiếp nhà cửa của người dân.

Ngày 18-10, ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, chống sạt lở bờ sông Bù Lu đoạn qua địa bàn xã.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa, gia cố bờ sông bị sạt lở uy hiếp nhà dân.

Theo đó, do mưa to những ngày qua, khu vực đầu nguồn hai bên bờ sông Bù Lu (đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng) đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, uy hiếp nhà cửa của một số hộ dân.

Ngay sau khi nhận thông tin, Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lực lượng dân quân nhanh chóng huy động lực lượng.

Tổng cộng hơn 80 cán bộ, chiến sĩ (gồm hơn 40 dân quân tại chỗ của xã Chân Mây-Lăng Cô) đã phối hợp với công an địa phương tham gia gia cố bờ sông.

Lực lượng chức năng đang tiến hành gia cố bờ sông bị sạt lở.

Thời tiết mưa to, nước sông chảy xiết, các lực lượng cùng phương tiện cơ giới (máy múc, máy ủi) đã khẩn trương dùng hàng trăm cọc tre, bao cát và lót bạt để khắc phục các điểm sạt lở.

Ông Quân cho biết, công tác khắc phục hiện nay vẫn đang được triển khai khẩn trương. Nhằm gia cố chống sạt lở lan rộng, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân ở khu vực ảnh hưởng.