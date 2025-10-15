Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh 15/10/2025 15:46

(PLO)- Do đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nhiều nơi ở Quảng Ninh bị sạt lở, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Tiên Yên.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra lũ lụt, sạt lở.

Xã Tiên Yên là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn nhất. Trong đó, nhiều tuyến đường giao thông vùng núi trên địa bàn xã như Đại Phong, Khe Mươi, Hua Cầu, Thành Phong... đều xảy ra sạt lở. Một số điểm bị nước lũ cuốn trôi ta-luy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Lực lượng chức năng xã Tiên Yên và người dân tham gia khắc phục tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng sau đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: TRẦN HOÀN

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng xã Tiên Yên cùng người dân địa phương đã khẩn trương huy động phương tiện, vật tư, nhân lực để khắc phục bước đầu, tạo đường tạm cho người và phương tiện qua lại an toàn.

Theo số liệu từ các trạm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được từ các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh từ 7 giờ ngày 14-10 đến 7 giờ ngày 15-10 là: Uông Bí 93.0mm, Móng Cái 21.0mm, Bãi Cháy 252.0mm, Tiên Yên 299.0mm, Quảng Hà 21.0mm và Cô Tô 0.8mm.

Cảnh báo trên toàn tỉnh từ trưa 17-10 tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 5-10mm; cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên khu vực tỉnh Quảng Ninh

Dự báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, ở các sườn đồi núi; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.

Cũng theo dự báo, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh.