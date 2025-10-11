Bắc Ninh: Khẩn trương hộ đê sông Thương, kiểm soát nguy cơ sạt lở 11/10/2025 11:47

(PLO)- Lực lượng quân sự và người dân tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực gia cố bờ đê, ngăn nước tràn, bảo vệ an toàn tuyến đê sông Thương.

Ngày 11-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công điện số 42/CĐ-BCHPTDS yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương ứng phó với lũ đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên sông Cầu và đê sông Thương.

Người dân cùng lực lượng chức năng nỗ lực hộ đê. Ảnh: CTV

Theo công điện, đỉnh lũ sông Cầu tại Phúc Lộc Phương đạt 9,98 m (cao hơn năm 2024 là 0,58 m), sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt 7,6 m (cao hơn năm 1986 là 0,08 m).

Hệ thống đê điều đã phát sinh nhiều sự cố uy hiếp an toàn, phải tổ chức chống tràn trên nhiều tuyến với tổng chiều dài khoảng 11,5 km; một số khu vực ngoài đê bị ngập và cô lập. Lũ trên các sông hiện vẫn ở mức cao, dao động quanh đỉnh và rút chậm.

Ban Chỉ huy yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng trực 24/24, tăng cường kiểm tra, theo dõi hiện tượng sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt mái đê; sẵn sàng vật tư, phương tiện để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị chỉ được vận hành bơm tiêu cưỡng bức theo quy định, đồng thời phải báo cáo kịp thời tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Trước đó, từ chiều tối 10-10, tuyến đê sông Thương thuộc địa phận thôn Thuận, xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện sự cố sạt mặt phía đồng dài khoảng 50m, có nguy cơ tràn và uy hiếp an toàn đê.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hộ đê, xử lý sự cố.

Cùng với lực lượng chức năng, hàng trăm người dân trong xã đã có mặt vận chuyển vật tư, đắp bao tải cát, gia cố thân đê.

Nhờ có phương án chuẩn bị sẵn sàng cùng đầy đủ vật tư như cọc tre, máy xúc, bao tải, cát... nên công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng.

Đến 23 giờ cùng ngày, điểm sạt đã được kiểm soát, đảm bảo an toàn tạm thời cho tuyến đê sông Thương.